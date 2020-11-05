Зірка Арсенала Месут Озіл має проблеми не лише в клубі, а також із законом.

Ще влітку британська поліція затримала Месут Озіл за перевищення швидкості, нібито хавбек Арсенала рухався зі швидкістю 97 миль за годину, повідомляє The Sun. За таке порушення правоохоронці хотіли позбавити німця водійських прав.

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Намагаючись обгрунтувати свої дії, Месут переконував суд, що просто переплутав милі та кілометри, і просив не забирати у нього права, оскільки йому потрібно перевозити свою доньку.

Варто відзначити, що свою провину Озіл визнав.

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