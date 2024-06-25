"Переніс операцію": дружина форварда збірної Угорщини розповіла про його стан після серйозної травми
Дружина госпіталізованого нападника збірної Угорщини Барнабаша Варги дала обнадійливу інформацію щодо його одужання.
Варга переніс успішну операцію після неприємного зіткнення під час матчу з Шотландією. "Дякую за ваші душевні повідомлення. Барні (прізвисько Варги, – ред.) переніс операцію. Йому потрібен відпочинок, але з ним усе буде гаразд!", – написала Лаура Скрапіц у своєму Instagram-акаунті.
Нападник збірної Угорщини перебуває в лікарні у стабільному стані після моторошного інциденту на Євро-2024
Очікується, що Варга пробуде в лікарні ще щонайменше два дні. Цей Євро-2024 для Барнабаша завершено. Але його команда ще має шанси пробитися до плей-офф турніру.
Нагадаємо, моторошний епізод стався на 70-й хвилині матчу Шотландія – Угорщина. Після розіграшу штрафного Варга забігав до воріт, а воротар британців кулаком зіграв у м'яч, ліктем зачепивши угорця. Барнабаш після цього впав на газон і не зміг піднятися, а лікарі навіть прикривали ширмою гравця, якому надавали допомогу.