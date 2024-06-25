Варга переніс успішну операцію після неприємного зіткнення під час матчу з Шотландією. "Дякую за ваші душевні повідомлення. Барні (прізвисько Варги, – ред.) переніс операцію. Йому потрібен відпочинок, але з ним усе буде гаразд!", – написала Лаура Скрапіц у своєму Instagram-акаунті.

Нападник збірної Угорщини перебуває в лікарні у стабільному стані після моторошного інциденту на Євро-2024

Очікується, що Варга пробуде в лікарні ще щонайменше два дні. Цей Євро-2024 для Барнабаша завершено. Але його команда ще має шанси пробитися до плей-офф турніру.

Нагадаємо, моторошний епізод стався на 70-й хвилині матчу Шотландія – Угорщина. Після розіграшу штрафного Варга забігав до воріт, а воротар британців кулаком зіграв у м'яч, ліктем зачепивши угорця. Барнабаш після цього впав на газон і не зміг піднятися, а лікарі навіть прикривали ширмою гравця, якому надавали допомогу.