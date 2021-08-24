У рамках 1-го туру італійської Серії А генуезька Сампдорія на власному полі мінімально поступилася Мілану. До вашої уваги відео забитого м'яча та найцікавіших моментів поєдинку.

Активніше матч розпочали гості. Леау перевірив пильність Аудеро вже в дебюті, але кіпер витягнув м'яч з-під перекладини. А ось парирувати удар Браїма Діаса по центру після прострілу Калабрії не зумів, випустивши сферу за лінію.

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"Блучерк'яті" відповіли ще до перерви моментом Дамсгора та пострілом Габ'ядіні в поперечину зі штрафного. Міланці могли закріпити перевагу зусиллями Ернандеса, та Аудеро відбив його підступний дальній удар. Той же Габ'ядіні в другій половині міг забивати після помилки оборонця – Меньян був на висоті. Зрештою, команди більше не забили.

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