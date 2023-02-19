Початок гри вийшов для ПСЖ дуже легким – Мбаппе і Неймар забезпечили перевагу у 2 голи до 17-ї хвилини. Потім все перетворилося на жахіття столичного клубу. Лілль відіграв один м'яч, а Нуну Мендеш і Неймар отримали травми (можуть бути серйозними).

ПСЖ вирвав неймовірну перемогу у Фонсеки в компенсований час – шедевр Мессі, дубль Мбаппе і травма Неймара

Підопічні Фонсеки піймали кураж і взагалі вийшли вперед. Верратті привіз непотрібний пенальті, а Бамба прошив Доннарумму сильним ударом в ближній кут. Рятувати ситуацію довелося Мбаппе і Мессі. Кіліан оформив дубль і з 15 голами наздогнав найкращих бомбардирів чемпіонату. Ліонель у компенсований час поклав масну крапку – хитрий штрафний у воротарський кут приніс ПСЖ перемогу на 90+5-ій.