На 34 хвилині Мисак кулаком зрізав м'яч у власні ворота – арбітр не звернув увагу на двох гравців Колоса, які блокували голкіпера Руха. Львів'яни відігралися по перерві, коли Кондраков завершив затяжну атаку з кількома ударами.

Рух вирвав феєричну перемогу в Колоса – автогол голкіпера, незабитий пенальті, 3 вилучення і шедевр на останніх секундах

Кінцівка поєдинку стала драмою з присмаком скандалу. Денис Костишин отримав жовту за симуляцію, але з другої спроби переконав арбітра Олександра Омельченка призначити пенальті. Втім, Мисак відбив удар Гавриша, виправившись за автогол! Догравали обидві команди вдесятьох – Мисик у моменті з пенальті побачив ще й другу жовту, також повторно покарали Костишина-молодшого. Перемогу для гостей вирвав Микола Кухаревич розкішним дальнім пострілом на 90+6 хвилині.