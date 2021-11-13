Як виявилося, доля поєдинку була вирішена вже в дебюті. Нандес запоров розкішний момент уругвайців, а вже на 7-й хвилині Ді Марія відкрив рахунок. Хавбек ПСЖ отримав м'яч на куті карного майданчика і розкішним обвідним ударом поцілив у дев'ятку.

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Уругвай ніби сам не хотів вигравати принциповий матч. Суарес і компанія продовжили марнувати моменти, роблячи з Еміліано Мартінеса героя матчу. Щоправда, кіпер Аргентини ледь не пропустив поміж ніг удар Альвареса, але сам і виправив помилку. Мессі вийшов на 20 хвилин і ніяк не змінив гру гостей, які з горем навпіл втримали перевагу – 0:1.