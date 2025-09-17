Динамо перемогло Олександрію у поєдинку 1/16 фіналу Кубка України. Відео голів та огляд зустрічі дивіться на "Футбол 24."

Динамо відкрило рахунок на 22-й хвилині – захисники Олександрії в одній атаці заблокували удари Кабаєва та Шапаренка, але третя спроба від Піхальонка вийшла напрочуд вдалою. Незабаром, другий гол для киян міг забити Захарченко, проте господарів врятував воротар.

Динамо прорвалося до 1/8 фіналу Кубка, вирвавши важку перемогу над Олександрією – дебютант киян забив вирішальний гол

У другому таймі Олександрія відновила паритет. Булеца виконав подачу з кутового, яку зачепив новачок Динамо Бленуце, сфера від нападника залетіла у ворота. На 85-й хвилині Волошин віддав пас у штрафний, а там Огундана пробив у ближню дев'ятку з рикошетом від захисника. В підсумку Динамо здобуло непросту перемогу.