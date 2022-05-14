Леверкузенський Байєр вирвав перемогу над Фрайбургом у завершальному матчі сезону. Дивіться відеоогляд поєдинку на "Футбол 24".

Здавалося, "фармацевти" повинні були б вийти на цей матч невмотивованими, але саме вони відкрили рахунок. Фрайбургу, щоб сподіватися на потрапляння в ЛЧ, потрібно було лише перемагати.

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За розум гості взялися лише наприкінці матчу. Зрівняли і всіма силами пішли в атаку. Навіть голкіпер. Саме цим і скористався Паласіос, який забив переможний гол з центра поля вже у порожні ворота.

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