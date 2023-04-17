Лілль обіграв Монпельє в рамках 31-го туру чемпіонату Франції. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Ліга 1, 31 тур

Лілль – Монпельє – 2:1

Голи: Девід, 70, Кабелля, 72 – Сілла, 24

Підопічні Паулу Фонсеки захистили своє місце у зоні єврокубків. Щоправда, починалося все не дуже добре. Перший тайм залишився за Монпельє. Єдиний гол у свій актив записав Сілла.

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По перерві рятувати вийшов Ісмаїлі. Бразилець з'явився замість Гудмундссона – одного із винуватців у пропущеному м'ячі. Зрештою, активність колишньої зірки Шахтаря принесла Ліллю перемогу. Ісмаїлі фактично створив переможний гол – Кабелля залишалося просто добити у порожні ворота майже з лінії.