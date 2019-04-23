Переможний гол Супряги у відеоогляді матчу Динамо U-21 – Шахтар U-21 – 2:1

Динамо мінімально перемогло Шахтар у молодіжній першості чемпіонату України (2:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Україна. Молодіжний чемпіонат, 25 тур

Динамо U-21 – Шахтар U-21 – 2:1

Голи: Бондар, 51, (аг), Супряга, 72 – Топалов, 48

Супряга приніс перемогу Динамо U-21 над Шахтарем U-21

Основні події матчу розгорнулись у другому таймі. На 48-й хвилині "гірники" вийшли вперед зусиллями Дмитра Топалова, але вже за три хвилини Бондар відзначився автоголом.

Перемогу столичному клубу приніс Владислав Супряга на 72-й хвилині поєдинку. Форвард випередив захисника і головою замкнув подачу партнера ударом у ближній кут.

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Цей успіх дозволив киянам зміцнити своє лідерство у чемпіонаті молодіжних команд. "Біло-сині" з 65 очками випереджають другу Олександрію на 10 пунктів. Шахтар з 42 балами йде третім.