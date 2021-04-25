Зоря вирвала перемогу в поєдинку 23-го туру УПЛ проти Олімпіка. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу Зоря – Олімпік на "Футбол 24".

Зоря повела в рахунку на початку зустрічі: Кочергіна збили в штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті (хоча Аллах'яр переправив м'яч у ворота одразу після фолу), який впевнено реалізував Юрченко.

Зоря вирвала перемогу над Олімпіком завдяки голу Шахаба – безвиграшна серія донеччан в УПЛ досягла 11 матчів

Олімпік відігрався по перерві, коли Тейшейру також збили перед воротами, а Каргбо забив ударом з позначки. Луганці активізувались в останні хвилини та забили переможний гол – Луньов скинув на Шахаба, а той точно пробив у кут воріт та приніс перемогу команді Скрипника.

Таким чином, Зоря набрала 41 очко та наблизилась до другого Шахтаря, а Олімпік з 18 пунктами продовжує боротись за виживання.