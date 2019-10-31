Переможний гол Роналду в компенсований час у відеоогляді матчу Ювентус – Дженоа – 2:1

Ювентус мінімально переграв Дженоа завдяки голу Роналду на останніх хвилинах гри. Дивіться відео голів та огляд матчу Ювентус – Дженоа.

Рахунок в матчі відкрив Бонуччі на 36 хвилині, проте Куаме до перерви вирівняв становище. Другий тайм розпочався з двох вилучень у складі Дженоа. Ближче до кінця матчу Рабйо також побачив перед собою червону картку. А вирішальний гол забив Роналду з пенальті на 6 компенсованій хвилині.

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Таким чином, Ювентус втримує першу сходинку чемпіонату Італії, Дженоа з 8 пунктами розташувався на 17 місці.