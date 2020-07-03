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Переможний гол Рамоса у відеоогляді матчу Реал – Хетафе – 1:0

3 липня 08:30 - Читать на русском
Переможний гол Рамоса у відеоогляді матчу Реал – Хетафе – 1:0
Реал – Хетафе – 1:0 – відео гола та огляд матчу / твіттер ФК Реал

В рамках 33-го туру Ла Ліги Реал мінімально обіграв Хетафе. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал – Хетафе на Футбол 24.

79’ Серхіо Рамос
 
79’ Серхіо Рамос

Хетафе дав бій Реалу, втримавши свої ворота недоторканними у першому таймі. Після перерви "вершкові" не могли забити аж до 79 хвилини, коли Рамос реалізував пенальті.

Реал завдяки голу Рамоса з пенальті здолав Хетафе та відірвався від Барселони

Завдяки цій перемозі Реал набрав 74 очки та збільшив відрив від Барселони, Хетафе з 52 пунктами розташувався на 6 сходинці.

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Теги
Реал Мадрид - Хетафе Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Відеоновини Хетафе Хетафе
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