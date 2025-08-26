Ліверпуль переміг на виїзді Ньюкасл (3:2) у матчі другого туру АПЛ. Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".

У своєрідному "дербі Александра Ісака" Ньюкасл і Ліверпуль розіграли чудовий трилер. "Червоні" двічі виходили вперед завдяки голам Граверберха і Екітіке, а "сороки" двічі зрівнювали рахунок завдяки зусиллям Бруно Гімараеша і Осули.

Ліверпуль у більшості вирвав перемогу над Ньюкаслом – вирішальний гол 16-річного, черговий м'яч Екітіке

Розв'язка сталася на десятій компенсованій хвилині – героєм Ліверпуля став 16-річний Ріо Нгумоха, який вийшов на заміну на 90+6-й хвилині. Він став другим гравцем свого віку після Вейна Руні, який забив переможний гол у матчі АПЛ. У жовтні 2002 року Руні приніс Евертону перемогу над Арсеналом, і Нгумоха виявився лише на один день молодшим за Вейна на момент свого голу.