Десна вирвала перемогу над Рухом (1:0) у 8-му турі Прем'єр-ліги. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Десна та Рух не надто активно проводили весь поєдинок, але, схоже, сіверяни більше хотіли здобути три очки. Їм це вдалось на останніх миттєвостях зустрічі.

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Переможний гол до свого активу записав Андрій Тотовицький на 90-й хвилині, замкнувши подачу Завійського. Тарас же чудово скористався обрізкою захисників Руху.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу. Десна набрала 16 очок і зрівнялась із Шахтарем, львів'яни ж залишились дев'ятими з 8-ма пунктами.