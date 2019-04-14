Переможний гол Маліновського у відеоогляді матчу Генк – Брюгге – 3:1

Англія — 22:05 1914
-
Ліверпуль – Челсі: тріумф у ювілейному матчі Клоппа, Аліссон виграв дуель найдорожчих голкіперів світу, Салах повернувся
-
Маліновський забив переможний гол у матчі з Брюгге – Генк обіграв головного конкурентаБельгія — 20:52 3485
-
Ліверпуль – Челсі: онлайн-трансляція матчу АПЛ – як це булоАнглія — 20:38 759
-
Арсенал-Київ завдяки голу Калітвінцева переміг Ворсклу та піднявся у зону перехідних матчівУкраїна — 18:52 457
-
Крістал Пелас – Ман Сіті: Гвардіола з шаленим показником, Зінченко і Менді міняються місцями, поганий знак для ЛіверпуляАнглія — 17:57 1903