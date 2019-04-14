Переможний гол Маліновського у відеоогляді матчу Генк – Брюгге – 3:1

Генк з Маліновським переміг Брюгге (3:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Бельгії, чемпіонська група, 4 тур

Генк – Брюгге – 3:1

Голи: Троссард, 13, Маліновський, 55 (пен), Самата, 80 – Ванакен, 36

Маліновський забив переможний гол у матчі з Брюгге – Генк обіграв головного конкурента

У 4 турі чемпіонської групи чемпіонату Бельгії Генк у домашніх стінах приймав Брюгге. Господарі швидко вийшли вперед, але пропустили ще у першому таймі. У другій половині зустрічі Руслан Маліновський реалізував пенальті і зробив рахунок 2:1. Пізніше Самата добив Брюгге третім голом.

Після цієї перемоги Генк зберіг перше місце у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії та має в активі 41 очко. Брюгге, яке йде другим, тепер відстає на 4 залікові пункти.