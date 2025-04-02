Перший тайм пройшов за невеликої переваги Олександрії, проте можливостей забити було небагато. Двічі небезпечно пробивав Калюжний, проте його ударам забракло точності. На 41-й хвилині Цара замикав подачу від Мишньова, але не зумів влучити по воротах з близької відстані.

Шахтар вийшов у півфінал Кубка України, дотиснувши Олександрію в овертаймах

Наприкінці другого тайму Олександрія "підсіла" та у Шахтаря стали виникати можливості для взяття воріт. На 86-й хвилині Марлон розвернувся в карному майданчику, віддав на Вінісіуса, м'яч відстрибнув до того ж таки Марлона, який через тиск господарів поля не зміг забити з кількох метрів. На 95-хвилині Кевін віддав класний пас Траоре, який вийшов віч-на віч з Єрмаковим, проте нападник не зміг переграти воротаря. На 110-й хвилині гостям все ж вдалося забити гол. "Гірники" розіграли штрафний, який класним обвідним ударом завершив Кевін.

В підсумку, Шахтар здобув важку перемогу над Олександрією та вийшов у півфінал Кубка України. Серед можливих суперників команди Пушіча –, а також переможці пари Динамо – Рух та Верес – Полісся.