Переможний гол екс-лідера Кривбаса у відеоогляді матчу Буковина – Карпати – 1:0
Буковина перемогла Карпати у поєдинку 1/16 фіналу Кубка України. Відео гола та огляд зустрічі дивіться на "Футбол 24."
На 17-й хвилині Олег Кожушко, який приєднався до Буковини з Кривбаса, відкрив рахунок після розіграного штрафного і пасу у воротарський майданчик.
Попри всі спроби Карпат відновити рівновагу, львів’янам бракувало завершального пасу та креативності в атаці. У вирішальні моменти надійно діяв голкіпер Буковини Герман Пеньков, завдяки чому матч завершився мінімальною перемогою чернівецької команди, що вийшла до 1/8 фіналу Кубка України.
