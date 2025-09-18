Буковина перемогла Карпати у поєдинку 1/16 фіналу Кубка України. Відео гола та огляд зустрічі дивіться на "Футбол 24."

На 17-й хвилині Олег Кожушко, який приєднався до Буковини з Кривбаса, відкрив рахунок після розіграного штрафного і пасу у воротарський майданчик.

Карпати сенсаційно вилетіли з Кубка України від Буковини – екс-лідер Кривбаса може відправити Лупашка у відставку

Попри всі спроби Карпат відновити рівновагу, львів’янам бракувало завершального пасу та креативності в атаці. У вирішальні моменти надійно діяв голкіпер Буковини Герман Пеньков, завдяки чому матч завершився мінімальною перемогою чернівецької команди, що вийшла до 1/8 фіналу Кубка України.