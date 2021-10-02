Ювентус вирвав перемогу над Торіно у матчі 7 туру Серії А. Дивіться відео гола та огляд гри.

На табло довго трималися нулі, хоча моментів вистачало біля обох воріт. Маккені із зони пенальті запустив м'яч над поперечкою, а Лукіч не зміг точно замкнути могутнє вкидання Айни з ауту.

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Розв'язка туринського дербі настала на 86-й хвилині. Локателлі залишили без нагляду перед карним майданчиком, і чемпіон Європи поцілив точно під дальню стійку – 1:0 на користь Юве.