На початку гри більш активними були номінальні гості. Вони і відзначилися на 14-й хвилині поєдинку – Бичек підхопив м'яч у штрафному майданчику, змістився під праву ногу та пробив у нижній кут воріт Паламарчука.

Оболонь перемогла Інгулець у битві за виживання, наблизивши петровців до вильоту з УПЛ

Ще один момент виник у Оболоні на 21-й хвилині, проте Груша завдав удару трохи повз ближню стійку. Хороша атака вдалася команді Шищенка у другому таймі – Черненко класно розвернувся, проте у площину воріт не влучив. Інгулець всіма силами пішов вперед та зміг створити свій найкращий шанс на 80-й хвилині гри. Воротар Оболоні вибив м'яч кулаками, підбирання виграв гравець Інгульця Сад, перекинув голкіпера, але в останній момент "пивоварів" врятував Дубко, який переправив м'яч у поперечку.

У підсумку, Оболонь перемагає та трохи відривається від зони прямого вильоту. Інгулець залишається на передостанньому місці в турнірній таблиці.