Переможний дубль Санчеса у відеоогляді матчу Парма – Інтер
У рамках 25-го туру італійської Серії А міланський Інтер переграв Парму на виїзді. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.
"Нерадзуррі" створили півдесятка нагод вже в першій половині, але м'яч уперто не йшов у ворота пармезанців. Зрештою, відкрити рахунок міланцям вдалося на старті другого тайму.
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Алексіс Санчес перехопив м'яч і пробив Сепе з меж штрафного майданчика. А на 62-й чилієць ударом в дотик у протихід кіперу завершив класну контратаку Інтера за участі Еріксена та Лукаку. "Хрестоносці" спробували повернутися до гри красивим пострілом Ернані з льоту. Та цей гол виявився останнім у поєдинку.
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