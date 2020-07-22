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Переможний дубль Ібрагімовіча у відеоогляді матчу проти Сассуоло

06:00 - Читать на русском
Переможний дубль Ібрагімовіча у відеоогляді матчу проти Сассуоло
Ібрагімовіч у природній стихії / Getty Images

У рамках 35-го туру італійської Серії А Мілан переграв Сассуоло на виїзді. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

42’ Франческо Капуто
45+7’ Мехді Бурабія
 
Златан Ібрагімовіч 19’
Златан Ібрагімовіч 45+2’
19’ Златан Ібрагімовіч
42’ Франческо Капуто
45+2’ Златан Ібрагімовіч
45+7’ Мехді Бурабія

"Россонері" реалізували фактично перший небезпечний момент біля воріт господарів. Це Чалханоглу вправно подав на Златана Ібрагімовіча, а швед переграв опонента на другому поверсі.

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Під завісу тайму Чалханоглу перетворився в антигероя, коли після його гри рукою арбітр призначив пенальті. До позначки підійшов Франческо Капуто й впевнено переграв Доннарумму. Але ще до перерви турок знову опинився в героях: хавбек помітив коридор в обороні "нероверді" й кинув у прорив Ібрагімовіча – ветеран обіграв голкіпера й забив у порожні ворота.

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Теги
Златан Златан Ібрагімовіч Мілан Мілан Сассуоло Сассуоло Італія Відеоновини Сассуоло - Мілан
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