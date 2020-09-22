Мілан впевнено здолав Болонью у матчі першого туру Серії А. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

Ібрагімовіч відразу став головною дійовою особою на полі. 38-річний швед обігрував суперників, бив, створював моменти для партнерів. Зрештою, саме Златан на 35 хвилині замкнув подачу Тео Ернандеса з лівого флангу.

Мілан впевнено обіграв Болонью – дубль Ібрагімовіча забезпечив успішний старт команди Піолі в Серії А

Після перерви зірковий ветеран Мілана оформив дубль з пенальті. Беннасера збили в штрафному майданчику Болоньї, а Ібрагімовіч потужним пострілом в "дев'ятку" не залишив шансів голкіперу – 2:0.