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Переможний асист Кравця у відеоогляді матчу Тенеріфе – Луго

10:15 - Читать на русском
Переможний асист Кравця у відеоогляді матчу Тенеріфе – Луго
Тенеріфе – Луго – відео голів та огляд матчу / World News

У рамках 41-го туру іспанської Сегунди Луго на виїзді переграв Тенеріфе (2:1). Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих миттєвостей поєдинку.

Іспанія, Сегунда, 41-й тур

Тенеріфе – Луго – 1:2

Голи: Мілья, 70 – К. Еррера, 54, Ель-Хасен, 90+5

Вилучення: Хайме, 60 (Л)

Основні події у матчі розгорнулися після перерви. На 54-й хвилині вперед вийшли гості з Луго, коли Крістіан Еррера виграв силову боротьбу в оборонця і переграв кіпера в ближньому бою.

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Острів'яни відігралися на 70-й хвилині. Це Луїс Мілья класно зіграв на випередження і з ближньої стійки замкнув простріл Елліота з лівого флангу. Проте, в доданий арбітром час важливу перемогу вирвав Луго: Василь Кравець увірвався у вільну зону в контратаці галісійців і чудовим пасом вивів на ударну позицію Сіді Ель-Хасена – 1:2!

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Теги
Василь Василь Кравець Іспанія Відеоновини Тенеріфе Тенеріфе Луго Луго Сегунда Українці за кордоном
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