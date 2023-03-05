Вже на 13-й хвилині Фіорентина могла виходити вперед, але Меньян зреагував на удар зі штрафного у дальній кут і у падінні відбив. В середині тайму дивом не забив Бонавентура: отримавши передачу в район одинадцятиметрової позначки, він вже у падінні пробив, але спочатку сферу ногою зачепив кіпер, а згодом Томорі виніс круглого з лінії воріт.

Мілан без шансів програв Фіорентині – нова тактика Піолі зламалася перед ключовим матчем Ліги чемпіонів

Мілан огризнувся лише на 32-й хвилині: Жиру бив з гострого кута, але Террачано встиг згрупуватись і забрав м'яч.

По перерві Іконе завалили у штрафному "россонері" і арбітр призначив пенальті. Гонсалес легко розвів голкіпера і м'яч по кутах. Гості могли зрівнювати, але Террачано потягнув добивання після навісу з кутового. За 10 хвилин до завершення поєдинку Меньян знову врятував свою команду після штрафного. Наприкінці зустрічі Йовіч подвоїв перевагу Фіорентини після чудового асисту від Додо. На п'ятій доданій Ернандес зумів забити гол престижу, але врятуватись від поразки Мілан вже не встиг.