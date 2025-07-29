Півзахисниця Барселони і збірної Іспанії Алексія Путельяс не демонструвала напоказ свої стосунки з дівчиною Ольгою Ріос, але й не приховувала їх. Після того, як на пляжі Ібіци в червні 2023 року їх побачили разом, любовні стосунки між ними стали очевидними.

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Як інформує журналіст Хаві де Ойос, Путельяс вже кілька тижнів як не зустрічається з Ріос – ці стосунки тривали більше трьох років. Згідно з джерелом, рішення про розрив стосунків було прийнято кілька тижнів тому.

"Ніяких третіх осіб або дивних ситуацій", – зазначив журналіст, посилаючись на свої джерела. Судячи з усього, їхні стосунки охололи через відстань, оскільки Алексія грає за Барселону і живе в столиці Каталонії, а її дівчина працює інфлюенсером в Мадриді.

Ольга Ріос була з футболісткою всі ці роки і ділилася з нею численними фотографіями в своєму акаунті в Instagram. Тепер, схоже, обидві дівчини вирішили рухатися далі. Алексія навіть вирішила відписатися від своєї колишньої в соціальних мережах.

Путельяс двічі вигравала "Золотий м'яч" – у 2021 і 2022 роках.

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