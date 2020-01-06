Переможні гармати Белотті у відеоогляді матчу Рома – Торіно – 0:2

У 18 турі Серії А Рома несподівано поступилася Торіно. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

У першому таймі Сірігу декілька разів врятував гостей із Турина – свої моменти не реалізували Дзаньйоло та Пеллегріні. На 45+1-й хвилині гостей вивів вперед капітан Андреа Белотті – форвард отримав класну передачу від Рінкона, кількома дотиками обробив м'яч і потужно пробив у ближню дев'ятку.

Фонсека назвав підопічного, який може стати найкращим гравцем Італії

Після перерви Рома мала велику перевагу у володінні м'ячем і регулярно створювала гольові моменти, але команду Фонсеки підвела реалізація. Одна з контратак Торіно призвела до пенальті у ворота "вовків" – Смоллінг не зорієнтувався у власному штрафному майданчику і зіграв рукою. Вирок впевнено виконав Белотті. Після звітного матчу в активі форварда є 8 голів у поточному розіграші Серії А.

Рома поступилась Торіно, Дженоа вирвав перемогу у Сассуоло, Лаціо дотис Брешію, Верона обіграла СПАЛ