Переможні гармати Белотті у відеоогляді матчу Рома – Торіно – 0:2

У першому таймі Сірігу декілька разів врятував гостей із Турина – свої моменти не реалізували Дзаньйоло та Пеллегріні. На 45+1-й хвилині гостей вивів вперед капітан Андреа Белотті – форвард отримав класну передачу від Рінкона, кількома дотиками обробив м'яч і потужно пробив у ближню дев'ятку.
Після перерви Рома мала велику перевагу у володінні м'ячем і регулярно створювала гольові моменти, але команду Фонсеки підвела реалізація. Одна з контратак Торіно призвела до пенальті у ворота "вовків" – Смоллінг не зорієнтувався у власному штрафному майданчику і зіграв рукою. Вирок впевнено виконав Белотті. Після звітного матчу в активі форварда є 8 голів у поточному розіграші Серії А.