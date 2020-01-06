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Переможні гармати Белотті у відеоогляді матчу Рома – Торіно – 0:2

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Переможні гармати Белотті у відеоогляді матчу Рома – Торіно – 0:2
Андреа Белотті / Sky Italia

У 18 турі Серії А Рома несподівано поступилася Торіно. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

 
Андреа Белотті 45+2’
Андреа Белотті 86’
45+2’ Андреа Белотті
86’ Андреа Белотті

У першому таймі Сірігу декілька разів врятував гостей із Турина – свої моменти не реалізували Дзаньйоло та Пеллегріні. На 45+1-й хвилині гостей вивів вперед капітан Андреа Белотті – форвард отримав класну передачу від Рінкона, кількома дотиками обробив м'яч і потужно пробив у ближню дев'ятку.

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Після перерви Рома мала велику перевагу у володінні м'ячем і регулярно створювала гольові моменти, але команду Фонсеки підвела реалізація. Одна з контратак Торіно призвела до пенальті у ворота "вовків" – Смоллінг не зорієнтувався у власному штрафному майданчику і зіграв рукою. Вирок впевнено виконав Белотті. Після звітного матчу в активі форварда є 8 голів у поточному розіграші Серії А.

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Кадар різко відповів на критику на свою адресу
5 січня
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Теги
Андреа Белотті Андреа Белотті Рома Рома Торіно Торіно Італія Відеоновини Рома - Торіно
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