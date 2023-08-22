Перший тайм завершився без голів, хоча Нкетія мав дві розкішні нагоди, щоб вивести Арсенал вперед. Замість нього це зробив Едегор. Активний Нкетія підставився під фол кіпера Пелас і заробив пенальті, який чітко реалізував капітан "канонірів".

Арсенал обіграв Крістал Пелас і наздогнав лідерів АПЛ – Зінченко зіграв уперше в сезоні, конкурент провалився

Команду Артети підвів Томіясу. Конкурент Олександра Зінченка отримав дві безглузді жовті за надто довге вкидання аута і фол в центрі поля. Сам українець вийшов на 7 хвилин компенсованого часу – перший офіційний матч за 3 місяці. Арсенал втримав перевагу, потрапивши в компанію "ідеальних" до Ман Сіті і Брайтона.