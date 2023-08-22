Переможне повернення Зінченка і дурне вилучення конкурента у відеоогляді матчу Крістал Пелас – Арсенал – 0:1
Крістал Пелас поступився Арсеналу в 2 турі АПЛ. Дивіться відео гола та огляд зустрічі.
Перший тайм завершився без голів, хоча Нкетія мав дві розкішні нагоди, щоб вивести Арсенал вперед. Замість нього це зробив Едегор. Активний Нкетія підставився під фол кіпера Пелас і заробив пенальті, який чітко реалізував капітан "канонірів".
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Команду Артети підвів Томіясу. Конкурент Олександра Зінченка отримав дві безглузді жовті за надто довге вкидання аута і фол в центрі поля. Сам українець вийшов на 7 хвилин компенсованого часу – перший офіційний матч за 3 місяці. Арсенал втримав перевагу, потрапивши в компанію "ідеальних" до Ман Сіті і Брайтона.