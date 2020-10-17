Чемпіонат Німеччини 2020/21, 4-й тур

Аугсбург – РБ Лейпциг – 0:2

Голи: Анхеліньо, 45, Поульсен, 66

Герта – Штутгарт – 0:2

Голи: Кемпф, 9, Кастро,68

Майнц – Байєр – 0:1

Гол: Аларіо, 30

Хоффенхайм – Борусія Д – 0:1

Гол: Ройс, 76

Фрайбург – Вердер – 1:1

Голи: Лінхарт, 16 – Фюлькруґ, 25, (пен.)

Армінія – Баварія – початок о 19:30

РБ Лейпциг на виїзді здолав Аугсбург. "Бики" вийшли вперед наприкінці першого тайму, коли Ольмо накрутив захисника та навісив на дальню стійку, а Анхеліньо головою замкнув подачу. У другій половині Поульсен справжнім шедевром поставив крапку в поєдинку: Ольмо в один дотик переправив на данця, а той одразу з лету пробив у дальній кут.

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Штутгарт переграв Герту. В дебюті поєдинку Кемпф відзначився після подачі Дідаві зі штрафного. Шваби по перерві збільшили свою перевагу завдяки класному голу Кастро.

Дортмундська Борусія мінімально обіграла Хоффенхайм. Попри перевагу "джмелів", їм ніяк не вдавалось переправити м'яч у ворота. У другому таймі Фавр здійснив дві ключові заміни, випустивши на поле Марко Ройса та Ерлінга Холанда. Саме вони і створили єдиний гол у матчі – норвежець випередив голкіпера та викотив капітану, який забивав у порожні ворота.

Байєр мінімально обіграв Майнц завдяки голу Аларіо після подачі кутового. Вердер у своєму поєдинку втримав нічию з Фрайбургом. Команди мали цілу купу ударів, проте забили по одному разу. Господарі могли і вирвати перемогу, проте гол Шміда було скасовано через офсайд.

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