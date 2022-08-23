Переможна гармата Кльоца у відеоогляді матчу Чорноморець – Верес – 0:1
20:01 - Читать на русском
Чорноморець мінімально поступився Вересу у першому турі УПЛ. Дивіться відео гола та огляд зустрічі.
завершено
22’ Дмитро Кльоц
Рівненці вийшли вперед у середині першого тайму. Кльоц наважився на удар з дальньої відстані і низом поцілив точно під ліву стійку. Перед свистком на перерву Верес провів яскраву комбінацію з вдалим завершенням, але Геннадій Пасіч таки заліз у офсайд.
Верес здолав Чорноморець завдяки розкішному голу Кльоца
Ще одна нагода у підопічних Вірта була на початку другої половини. Дахновський заробив пенальті і сам взявся виконувати, проте програв дуель Непогодову. Це не завадило Вересу втримати мінімальну перемогу і зіпсувати повернення наставника Чорноморця Романа Григорчука, який не тренував в УПЛ майже 8 років.
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