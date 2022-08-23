Рівненці вийшли вперед у середині першого тайму. Кльоц наважився на удар з дальньої відстані і низом поцілив точно під ліву стійку. Перед свистком на перерву Верес провів яскраву комбінацію з вдалим завершенням, але Геннадій Пасіч таки заліз у офсайд.

Верес здолав Чорноморець завдяки розкішному голу Кльоца

Ще одна нагода у підопічних Вірта була на початку другої половини. Дахновський заробив пенальті і сам взявся виконувати, проте програв дуель Непогодову. Це не завадило Вересу втримати мінімальну перемогу і зіпсувати повернення наставника Чорноморця Романа Григорчука, який не тренував в УПЛ майже 8 років.