Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, Тоттенхем досяг домовленості з ПСЖ про оренду Рандаля Коло Муані з правом викупу наприкінці сезону. Французький нападник уже найближчим часом приєднається до складу лондонців.

26-річний Коло Муані опинився поза планами Луїса Енріке в ПСЖ і наполягав на переході, аби отримати стабільну ігрову практику. Минулої весни він провів оренду в Ювентусі, де у 22 матчах забив 10 голів і залишив позитивне враження, однак туринці не змогли домовитися з парижанами про повторну угоду.

Тепер француз отримує новий шанс у складі "шпор", які влітку серйозно перебудували атакувальну лінію. Наставник Тоттенхема Томас Франк зможе розраховувати на потужний набір форвардів – Коло Муані приєднається до Мохаммеда Кудуса, Хаві Сімонса, а також уже наявних Домініка Соланке та Рішарлісона.

Нагадаємо, що Тоттенхем в минулому сезоні переміг в Лізі Європи й завдяки цьому виступатиме в цьогорічній Лізі чемпіонів.

