Італієць покинув Серію А у лютому 2023 року, перейшовши з Роми в Галатасарай. У сезоні 2023/24 Ніколо Дзаньйоло виступав за Астон Віллу, а тепер вирішив повернутися в Італію.

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Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, Аталанта орендує півзахисника у Галатасарая за 6 мільйонів євро. Також бергамаски зможуть викупити Ніколо за 14,5 млн, якщо будуть виконані певні умови. Італійський клуб візьме на себе зобов'язання по зарплатні.

Нагадаємо, що Аталанта у кампанії 2023/24 здобула перемогу у Лізі Європи.

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