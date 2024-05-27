Півзахисник Аталанти та збірної Нідерландів Мартен де Рон не допоможе своїй команді на чемпіонаті Європи.

Хавбек бергамасків отримав травму у фіналі Кубка Італії. У Мартена де Рона діагностували пошкодження лівого підколінного сухожилля.

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"Я не можу уявити, що в моїй кар'єрі чи в моєму житті був тиждень, який мав би стільки злетів і падінь. Програв Кубок Італії, не зміг зіграти у фіналі Ліги Європи. У тому останньому ейфорійному стані я провів багато часу з медичним персоналом: виявляється, я не зможу грати на Євро", – написав півзахисник у своїх соцмережах.

Нагадаємо, попри те, що де Рон не зміг взяти участь у фіналі Ліги Європи, він, як і його команда, став переможцем турніру.

Хавбек отримав виклик від Кумана до збірної Нідерландів. Євро-2024 стартує 14 червня, на груповому етапі "помаранчеві" зустрінуться з Францією, Польщею та Австрією.

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