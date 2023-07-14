Нападник Родріго Морено проміняв важку боротьбу за виживання в АПЛ на теплий Катар.

Іспанець перебрався до Аль-Райяна, інформує офіційний сайт катарського клубу.

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Попередні 2 сезони Родріго відіграв за Лідс, який платив Валенсії 30 млн євро. У минулій кампанії нападник став найкращим бомбардиром "павичів", оформивши 15 голів у 35 матчах. Втім, це не врятувало команду від вильоту з АПЛ. У контракті Родріго з'явилась скромна клаусула на 3 млн фунтів, яку і активував Аль-Райян.

Додамо, що 32-річний нападник був у складі збірної Іспанії, яка нещодавно виграла Лігу націй.

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