Прогрес Тараса Михавка не залишився непоміченим з боку європейських клубів. Марсель вже зробив пропозицію Динамо щодо гравця, повідомив футбольний коментатор Віктор Вацко.

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"Порту був (у претендентах на гравця) минулого літа, Марсель зараз. 15 мільйонів євро пропозиції. При правильній роботі, продавши футболіста з УПЛ за 15 мільйонів, знайти на його місце двох гравців на 5-6 мільйонів, хіба це не 10 мільйонів чистого прибутку?

Якби Динамо взимку продало Бражка у Вулверхемптон і Михавка зараз – я б перший сказав "Браво! Беріть приклад і вчіться, як клуб готує своїх вихованців, продає і якісно компенсує ці продажі", – заявив Вацко у своїй програмі на Youtube.

Нагадаємо, що Марсель ставав переможцем Ліги чемпіонів у сезоні 1992/93, до недавнього часу він був єдиним представником Франції, якому підкорялася ця вершина.

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