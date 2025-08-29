На своєму офіційному сайті Севілья підтвердила перехід Сесара Аспілікуети. Захисник підписав контракт на правах вільного агента.

Угода Аспілікуети з Севільєю діятиме один рік з можливістю продовження ще на сезон. Сесар залишився влітку без клубу, оскільки його контракт з Атлетіко завершився. Більшу частину своєї кар'єри захисник провів в Челсі, з яким вигравав Лігу чемпіонів, двічі Лігу Європи та двічі здобував титул чемпіона Англії.

Севілья у сезоні 2024/25 завершила чемпіонат Іспанії лише на 17-му місці, перебуває в критичному становищі. Після двох стартових поразок нинішнього сезону клуб йде 18-м.

