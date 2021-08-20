Борнмут, який представляє другий за рангом англійський дивізіон, оголосив про підписання однорічного контракту з Гарі Кехіллом. Останнім клубом оборонця був Крістал Пелас.

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"Вишні" у минулому сезоні не змогли оформити повернення в АПЛ, поступившись у півфіналі плей-офф. Тепер команда підсилюється, щоб виконати це завдання з другої спроби. 35-річний Гарі Кехілл став найгучнішим трансфером Борнмута в це міжсезоння.

Додамо, що Кехілл став справжньою зіркою АПЛ, виступаючи за Челсі. Центрбек тричі потрапляв у команду сезону. За 7 років у Лондоні англієць виграв разом з клубом дві АПЛ, Лігу чемпіонів, дві Ліги Європи, два Кубки Англії та один Кубок ліги.

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