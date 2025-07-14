Шахтар сьогодні, 14 липня, провів тренування на зборі у Словенії, де продовжує підготовку до матчу-відповіді у 2-му раунді кваліфікації Ліги Європи проти фінського Ільвеса.

Суперник Шахтаря перервав серію без перемог, забивши вирішальний м'яч на останніх хвилинах

На занятті поруч із тренерським штабом "гірників" був присутній і легендарний колишній форвард збірної Хорватії Маріо Манджукіч (пограв за Атлетіко, Баварію, Ювентус, Мілан). Цікаво, що Манджукіч був партнером Даріо Срни у національній команді, а з Ардою Тураном встиг пограти разом у складі Атлетіко.

Серед досягнень Маріо – перемога у Лізі чемпіонів в складі Баварії, фінал ЧС-2018 зі збірною Хорватії, фінал Ліги чемпіонів разом з Ювентусом, а також 2 чемпіонства Німеччини, 5 Скудетто, 3 Кубки Італії, 2 Кубки Німеччини, 2 Суперкубки Італії та по 1 Суперкубку Німеччини, Іспанії та УЄФА.

Що за Ільвес? Команда дешевша від Судакова у сім разів, фіни після поразки Україні й тінь Московії – на шляху Шахтаря