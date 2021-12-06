Досвідчений 40-річний воротар Віллі Кабальєро приєднався до Саутгемптона, який зіткнувся з проблемами на посту номер один.

Про підписання контракту з ветераном "святі", які посідають 15 місце в АПЛ, повідомили на своєму офіційному сайті.

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Фрейзер Форстер і Алекс Маккарті отримали травми – відповідно, у розпорядженні Ральфа Хазенхюттля залишився лише Харрі Льюїс. Кабальєро покликали допомогти у складній ситуації, уклавши з кіпером контракт до 5 січня. Віллі вже пройшов медогляд і може дебютувати у суботу проти Арсенала.

Останнім клубом аргентинця був Челсі, у складі якого Кабальєро виграв ЛЧ 2020/21. Також кіпер виступав за Манчестер Сіті, Малагу, Ельче і Бока Хуніорс. Зіграв 5 матчів за національну збірну Аргентини, 2 з яких на ЧС-2018.

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