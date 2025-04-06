Французький екс-футболіст, відомий за виступами за Барселону, Валенсію та Спортінг, був помічений у магазині Intersport – всесвітньо відомій мережі спортивних товарів, повідомляє Givemesport.

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Цікаво, що Матьє працює звичайним продавцем та допомагає клієнтам обрати кращий спортивний інвентар. Втім, зазначається, що Жеремі Матьє кардинально змінив вид діяльності не через потребу в грошах, а щоб показати свою життєву філософію та принципи, що навіть переможці Ліги чемпіонів є звичайними людьми.

Нагадаємо, екс-захисник виступав за Барселону у 2014-2017 рр. За цей час він двічі ставав чемпіоном Іспанії та виграв Лігу чемпіонів сезону 2014/15/. У 2020 році француз завершив кар'єру через травму коліна.

Former Barcelona player Jérémy Mathieu currently works as an employee of the Intersport store in France. pic.twitter.com/wcJGFln1cJ — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 6, 2025

Барселона прорвалася до фіналу Кубка Іспанії, втримавши перемогу над Атлетіко у матчі-відповіді