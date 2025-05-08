"Футбол 24" проаналізував півфінал Ліги чемпіонів між ПСЖ та Арсеналом (2:1). Дивіться новий випуск на нашому YouTube-каналі.

Напередодні у столиці Франції ПСЖ зумів вибороти другу путівку до фіналу цьогорічної ЛЧ. На Парк де Пренс чемпіони Ліги 1 у матчі-відповіді переграли лондонський Арсенал.

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Витримавши стартовий натиск, парижанам двічі вдалося пробити Давіда Райю, забивши у кожному із таймів. Одного м'яча "канонірам" вдалося відквитати стараннями Букайо Сака. Через кілька хвилин вінгер мав прекрасну нагоду зрівняти рахунок, але дивовижним чином не зумів влучити у порожні ворота після прострілу Рікардо Калафйорі.

3:1 – за підсумком двох матчів. За головний клубний трофей Європи парижани посперечаються із міланським Інтером, якому в божевільній перестрілці вдалося переграти Барселону.

Якщо довіряти розрахункам суперкомп'ютера Opta, то фаворитом вважається ПСЖ – 53,6 %, шанси команди Сімоне Індзагі на тріумф – 46,3 %.