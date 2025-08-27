Кубок Німеччини, 1-й раунд

Айнтрахт Брауншвейг – Штутгарт – 4:4 (по пенальті – 7:8)

Голи: Колер, 8, Ді Мікеле, 77, 85, Конте, 104 – Деміровіч, 11, 60, Вольтемаде, 89, Ба, 92 (автогол)

Через участь у Суперкубку Німеччини кубковий матч Штутгарта з Айнтрахтом з Брауншвейга був відкладений на кілька днів. Команда Улі Хьонеса невдало розпочала сезон: вона програла як у Суперкубку країни, так і в першому турі Бундесліги. Терпіти поразку в третьому матчі поспіль шваби не мали права.

Дубля Ермедіна Деміровіча виявилося недостатньо, щоб перемогти в основний час. Більш того, на 89-й хвилині Нік Вольтемаде зрівняв рахунок, перевівши гру в додатковий час.

В овертаймах команди ще раз обмінялися голами, після чого визначили переможця в серії пенальті. Гравцям Айнтрахта і Штутгарта довелося завдати по 10 ударів – вирішальними виявилися промах Франкерта і гол Ассіньйона.

Так Штутгарт вийшов до наступного раунду Кубка Німеччини.