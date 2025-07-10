Болонья запропонувала Шахтарю 25 млн євро за Кевіна. Ще 5 млн євро "россоблу" можуть доплатити у вигляді бонусів – залежно від результативності бразильця в Італії. Про це інформує Globo Esporte.

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Повідомляється, що 10% суми, якою б вона не була, отримає колишній клуб Кевіна – Палмейрас. У минулому сезоні вінгер зіграв за "гірників" 35 матчів, в яких забив 9 м'ячів і оформив 4 асисти. Контракт бразильця з Шахтарем розрахований до грудня 2028 року.

Нагадаємо, що Кевін був визнаний найкращим гравцем донеччан за підсумками минулого сезону.

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