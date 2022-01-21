Голкіпер Еміліано Мартінес надовго пов'язав своє майбутнє з Астон Віллою.

Аргентинець підписав новий контракт до 2027 року, повідомляє прес-служба клубу.

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У вересні 2020-го Астон Вілла заплатила Арсеналу за Мартінеса 20 млн фунтів. Емі здійснив справжній прорив, ставши одним з найкращих голкіперів АПЛ. У поточному сезоні статистика 29-річного воротаря дещо просіла – 30 пропущених голів у 20 матчах (лише 5 "сухих").

Додамо, що Мартінес також є основним голкіпером збірної Аргентини. Він був одним з головних творців перемоги "альбіселесте" на останньому Копа Амеріка.

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