Поєдинок проти команди Луческу може стати останньою можливістю для підопічних Каштру гучно гримнути дверима у цьому сезоні.

Як відомо, вже 17 квітня відбудеться одне з найочікуваніших протистоянь в УПЛ – зустріч між Шахтарем та Динамо.

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"Гірники" у притаманному для себе стилі розпочали підготовку до Класичного і поза футбольним полем. Донеччани у клубних соцмережах представили постер матчу 22-го туру проти киян. Він виконаний у стилі нового фільму Mortal Kombat, який вийде наприкінці цього місяця.

"Переможе чемпіон", – такий напис красується на зображенні, на якому можна впізнати Манора Соломона та Сергія Сидорчука.

Нагадаємо, зустріч відбудеться на НСК Олімпійський о 19:30. Динамо після 20-ти турів впевнено лідирує у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Шахтар на 7 пунктів.

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