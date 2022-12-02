Уругвай здобув сумну перемогу над Ганою у матчі 3 туру чемпіонату світу. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Гана могла забивати першою, але Андре Айю не реалізував пенальті за фол проти Кудуса. Уругвай відповів подвійним ударом завдяки зв'язці Суарес-Де Арраскаета. Екс-зірка Барселони пробивав під добивання і напряму асистував, а плеймейкер Фламенго двічі опинявся у правильному місці.

Уругвай переміг Гану, але драматично вилетів з ЧС-2022 – корейці підклали свиню й довели Суареса до сліз

Такий рахунок виводив у плей-офф саме "Ла Селесте", допоки не сталася сенсація у паралельному матчі. Південна Корея на останніх хвилинах дотиснула Португалію, довівши до сліз Суареса і компанію.