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"Перемога, яку ми запам'ятаємо на все життя", – фанати Аталанти подякували Маліновському і Ко за розгром Шахтаря

13:44 355 Читать на русском
"Перемога, яку ми запам'ятаємо на все життя", – фанати Аталанти подякували Маліновському і Ко за розгром Шахтаря
Гравці Аталанти / Getty Images

Вболівальники Аталанти вирішили ще раз подякувати своїм улюбленцям за впевнену перемогу над Шахтарем (3:0), яка дозволила бергамаскам вийти у плей-офф Ліги чемпіонів.

10’ Алехандро Папу Гомес
61’ Маріо Пашаліч
63’ Йосіп Ілічіч
72’ Йосіп Ілічіч
83’ Луїс Мурієль
 
10’ Алехандро Папу Гомес
61’ Маріо Пашаліч
63’ Йосіп Ілічіч
72’ Йосіп Ілічіч
83’ Луїс Мурієль

У другому таймі матчу Серії А проти Мілана прихильники "богині" вивісили банер, на якому було написано "11-12-19, перемога, яку ми запам'ятаємо на все життя, дякуємо хлопцям".

Маліновський прокоментував розгромну перемогу Аталанти над Міланом

Таким чином, фанати італійського клубу нагадали про день розгрому Шахтаря та історичного виходу в плей-офф Ліги чемпіонів. Гравці Аталанти вирішили віддячити за таку палку підтримку і на очах рідної публіки розтрощили Мілан з рахунком 5:0 (нагадаємо, Руслан Маліновський відзначився асистом).

Майстерний асист Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Мілан – 5:0

На стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Аталанта зустрінеться з Валенсією – матчі відбудуться 19 лютого і 10 березня наступного року.

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футбольні фанати Аталанта - Мілан Шахтар - Аталанта Аталанта Аталанта Італія Ліга чемпіонів
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