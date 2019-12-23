"Перемога, яку ми запам'ятаємо на все життя", – фанати Аталанти подякували Маліновському і Ко за розгром Шахтаря

Вболівальники Аталанти вирішили ще раз подякувати своїм улюбленцям за впевнену перемогу над Шахтарем (3:0), яка дозволила бергамаскам вийти у плей-офф Ліги чемпіонів.

У другому таймі матчу Серії А проти Мілана прихильники "богині" вивісили банер, на якому було написано "11-12-19, перемога, яку ми запам'ятаємо на все життя, дякуємо хлопцям".

Маліновський прокоментував розгромну перемогу Аталанти над Міланом

Таким чином, фанати італійського клубу нагадали про день розгрому Шахтаря та історичного виходу в плей-офф Ліги чемпіонів. Гравці Аталанти вирішили віддячити за таку палку підтримку і на очах рідної публіки розтрощили Мілан з рахунком 5:0 (нагадаємо, Руслан Маліновський відзначився асистом).

Майстерний асист Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Мілан – 5:0

На стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Аталанта зустрінеться з Валенсією – матчі відбудуться 19 лютого і 10 березня наступного року.