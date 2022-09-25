Початок звітного матчу був цілковито за гостями, які спромоглися забити два голи. Щоправда, один із цих м'ячів скасували через офсайд. Відповідальність за камбек взяв на себе Раян Крісті. Півзахисник Борнмута спочатку асистував Хендрі, а наприкінці матчу забив переможний пенальті.

Шотландія оформила камбек проти Ірландії та повернула собі лідерство – матч з Україною вирішить усе

Шотландія завдяки такому результату набрала 12 очок та повернулася на перше місце в групі, випередивши Україну на два залікові пункти. В останньому турі ці команди в очному матчі з'ясують, кому дістанеться путівка в Лігу А. Команді Олександра Петракова тепер потрібна виключно перемога.