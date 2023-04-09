"Ми говоримо про перемогу в Ла Лізі. Я не розумію критики. Перемога у Ла Лізі – це охре***но. Ми виграли п'ять разів Лігу чемпіонів за всю історію, і від нас вимагають виграти ще. Але перемога в чемпіонаті Іспанії дає вам стабільність.

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Я пам'ятаю, як Зідан після перемоги в Лізі чемпіонів сказав, що мета полягала в тому, щоб виграти Ла Лігу. Ми цінуємо те, що нам вдається зробити. Наш суперник – Реал, це дуже сильна команда. Наразі для нас перемога у Ла Лізі вже не виглядає чимось екстраординарним.

Коли чемпіонство буде виграно, ми будемо святкувати, але нічого ще не зроблено. Ми повинні бути зосередженими та добре провести наступний матч, щоб отримати життєво важливі бали", – цитує Mundo Deportivo наставника "блаугранас".

Нагадаємо, що Барселона 10 квітня зіграє проти Жирони. Наразі підопічні Хаві очолюють турнірну таблицю в Ла Лізі, маючи у своєму активі 71 пункт. Каталонці випереджають Реал, який програв Вільярреалу (2:3) у 28 турі, на 12 очок.

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