Північна Македонія загострила боротьбу за друге місце в групі C, обігравши Мальту. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Мальта – Північна Македонія на "Футбол 24".

Вже на 5 хвилині Ельмас класним ударом у дальній кут відкрив рахунок у зустрічі. Мальта здійснила два непоганих підходи, але забити не вдалось. Македонці перед перервою подвоїли перевагу – Манев замкнув навіс Барді з кутового.

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Перед перервою рахунок міг стати розгромним, але воротар зумів впоратись з ударом Барді зі штрафного. У другому таймі Аліоскі мав гарний момент, проте рахунок 0:2 зберігся до кінця гри.