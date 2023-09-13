Перемога суперників збірної України у відеоогляді матчу Мальта – Північна Македонія – 0:2
10:24 - Читать на русском
Північна Македонія загострила боротьбу за друге місце в групі C, обігравши Мальту. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Мальта – Північна Македонія на "Футбол 24".
Еліф Ельмас 6’
Йован Манєв 41’
6’ Еліф Ельмас
41’ Йован Манєв
Вже на 5 хвилині Ельмас класним ударом у дальній кут відкрив рахунок у зустрічі. Мальта здійснила два непоганих підходи, але забити не вдалось. Македонці перед перервою подвоїли перевагу – Манев замкнув навіс Барді з кутового.
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Перед перервою рахунок міг стати розгромним, але воротар зумів впоратись з ударом Барді зі штрафного. У другому таймі Аліоскі мав гарний момент, проте рахунок 0:2 зберігся до кінця гри.
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